Serena Williams con Grigor Dimitrov si allena alla Rod Laver Arena

Serena Williams, per molti la principale favorita all’Australian Open 2019, si è allenata per la prima volta quest’oggi alla Rod Laver Arena, palcoscenico che non calcava dal 2017 quando in stato di attesa superò in finale sua sorella Venus.

Per questo primo allenamento, Williams ha avuto una compagnia speciale: il bulgaro Grigor Dimitrov, che è stato un suo fidanzato ancor prima di avere una relazione con Maria Sharapova durata alcuni anni. Dimitrov ha collegamenti con l’Accademia di Patrick Mouratoglou, l’allenatore di Serena.

L’americana si è allenata con altri tennisti nei giorni scorsi. Anche con Stefanos Tsitsipas alla Hopman Cup.