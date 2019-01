Lenin Bowl 2019: Ecco tutti i finalisti

Il Lemon Bowl 2019 sta per giungere all’ultimo atto. Il sole ed una folta cornice di pubblico hanno fatto da sfondo ad una stupenda giornata di semifinali. I match, tutti disputati sui campi del circolo New Penta 2000, hanno offerto come di consueto grande spettacolo e tanta voglia di vincere.



Under 10: semifinali femminili a senso unico, Carlo Paci in finale. Un percorso impeccabile, dal primo all’ultimo atto. Saranno Carola Manfredonia (messasi in luce nel circuito Kinder +Sport) e Angelica Sara a contendersi il titolo di campionessa under 10. Entrambe si sono aggiudicate agevolmente i rispettivi match, lasciando appena 10 game in totale alle rispettive avversarie. In campo maschile un ottimo Carlo Paci ha sconfitto il campano Federico De Matteo con il punteggio di 6-4 6-3, inanellando ben sei giochi consecutivi nel secondo parziale. A contendergli il trofeo ci sarà Dennis Spircu, anche oggi autore di una prestazione decisamente convincente: il piccolo tennista, in forza alla Sammarinese, ha regolato con un netto 6-2 6-4 il marchigiano Alex Romano.

Under 12: Betti rimonta Vasamì, Marino inarrestabile. Romana, classe 2008, Fabiola Marino approda all’ultimo atto dopo un percorso iniziato dalle prequalificazioni. La giovane tennista strappa il pass per la finale dopo aver disputato la bellezza di dieci match (solamente due i set persi durante il cammino). “Fabiola è nata e cresciuta all’Eur Sporting Club – racconta il maestro Fabio Bonanni -, e sin da piccola ha dimostrato grande passione per questo sport e tanta voglia di migliorarsi. Abbiamo iniziato un allenamento più intenso nel 2017 e la sua crescita è stata esponenziale, ma di certo non ci aspettavamo un simile risultato al Lemon Bowl”. In finale affronterà la toscana Vanessa Fratila, che ha eliminato Sara Macchione. Il titolo under 12 maschile vedrà scendere in campo il laziale Andrea De Marchi e l’umbro Edoardo Betti. I due si sono recentemente affrontati nei quarti di finale dei Campionati Italiani under 11 (vittoria in tre set di De Marchi) ed oggi hanno dovuto lottare per venire a capo delle sfide con Michele Mecarelli e Jacopo Vasamì.

Under 14: ok Barbarino, uragano Cinkova. Finale al primo Lemon Bowl della sua carriera. La svizzera Natalie Cinkova elimina Mariapia Vivenzio (testa di serie n. 1 del torneo) con un netto 6-2 6-1, impressionando ancora una volta per il suo tennis ordinato ma offensivo. “Natalie ha iniziato a giocare a 5 anni – racconta il papà/allenatore -, e da allora non si è più fermata. Si allena sia con me, qui in Italia, che in Svizzera con il maestro Fabio Zotti. A questa età non è facile coniugare sport e studio, è una vita non semplice. Stiamo vivendo una bella avventura”. Finale anche per la toscana Giada Rossi, brava a superare la slovena Eva Muller per 6-2 7-6. Nel maschile il campano Luciano Barbarino si è imposto 6-3 7-6 sull’emiliano Mattia Ricci giungendo così all’atto decisivo della manifestazione. In finale troverà il sardo Lorenzo Carboni, che ha sconfitto in due set (6-2 7-6) il laziale Daniele Rapagnetta.

Domani, domenica 6 gennaio 2019, si disputeranno le finali. I match avranno inizio a partire dalle ore 10.00.

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI

Under 10 femminile

Carola Manfredonia (Massafra CS) b. Micol Salvadori (Bologna CT) 6-4 6-1

Angelica Sara (Sanremo T) b. Elena Corsi (Limonaia TC) 6-2 6-3

Under 10 maschile

Dennis Spircu (Sammarinese) b. Alex Romano (Nice ASD) 6-2 6-4

Carlo Paci (Valmarecchia) b. Federico De Matteo (2000 ASD) 6-4 6-3

Under 12 femminile

Vanessa Fratila (Pontedera TC) b. Sara Macchione (MD Tennis Team) 6-3 6-7 6-4

Fabiola Marino (Eur SC) b. Arianna Silvi (Jesi TC) 6-3 6-4

Under 12 maschile

Andrea De Marchi (Palocco J) b. Michele Mecarelli (Nice ASD) 6-3 1-6 6-1

Edoardo Betti (Perugia Centro Tennis) b. Jacopo Vasamì (Nomentano SSD) 3-6 6-3 6-0

Under 14 femminile

Natalie Cinkova (Svizzera) b. Mariapia Vivenzio (Accademia NA) 6-2 6-1

Giada Rossi (Pistoia TC) b. Eva Muller (Slovenia) 6-2 7-6

Under 14 maschile

Luciano Barbarino (Vomero TC) b. Mattia Ricci (Rivazzurra) 6-3 7-6

Lorenzo Carboni (Alghero TC) b. Daniele Rapagnetta (Eur SC) 6-2 7-6