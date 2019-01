Challenger Columbus: Il Tabellone Principale. Gianluca Mager testa di serie n .15

Challenger Columbus CH | Indoor | $54.160 – Parte Alta

(1) de Bakker, Thiemo vs Bye

(P) Jomby, Tom vs Miedler, Lucas

(P) Reboul, Fabien vs Qualifier

Bye vs (16) Vilella Martinez, Mario

(12) Zapata Miralles, Bernabe vs Bye

(P) Souza, Joao vs Oliveira, Goncalo

Taberner, Carlos vs Giron, Marcos

Bye vs (8) King, Kevin

(3) Gombos, Norbert vs Bye

Ortega-Olmedo, Roberto vs (WC) Mcnally, John

Pavic, Ante vs (WC) Torpegaard, Mikael

Bye vs (13) Hernandez-Fernandez, Jose

(9) Elias, Gastao vs Bye

(WC) Seelig, Kyle vs (P) Sels, Jelle

Millot, Vincent vs Uchida, Kaichi

Bye vs (6) Novikov, Dennis

Challenger Columbus CH | Indoor | $54.160 – Parte Bassa

(5) Giraldo, Santiago vs Bye

Coria, Federico vs King, Evan

Safranek, Vaclav vs Griekspoor, Scott

Bye vs (10) Serdarusic, Nino

(14) Tatlot, Johan vs Bye

Collarini, Andrea vs Couacaud, Enzo

Blanch, Ulises vs Qualifier

Bye vs (4) Ignatik, Uladzimir

(7) Bonzi, Benjamin vs Bye

Choinski, Jan vs Gonzalez, Alejandro

Grigelis, Laurynas vs Broady, Liam

Bye vs (11) Bourgue, Mathias

(15) Mager, Gianluca vs Bye

(WC) Wolf, Jeffrey John vs Kozlov, Stefan

(WC) Joyce, Martin vs Ojeda Lara, Ricardo

Bye vs (2) Peliwo, Filip