ATP Auckland: LIVE i risultati con il dettagliato del Turno Decisivo di Quali. Fabbiano e Marcora si fermano al turno finale

MD

(1) Isner, John vs Bye

Copil, Marius vs Fritz, Taylor

(WC) Norrie, Cameron vs Paire, Benoit

Sousa, Joao vs (7) Shapovalov, Denis

(4) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Haase, Robin vs (WC) Ferrer, David

Struff, Jan-Lennard vs (LL) Djere, Laslo

(WC) Statham, Rubin vs (6) Chung, Hyeon

(9) Johnson, Steve vs Mayer, Leonardo

(Q) McDonald, Mackenzie vs Berrettini, Matteo

(Q) Marterer, Maximilian vs Sandgren, Tennys

Bye vs (3) Cecchinato, Marco

(8) Monfils, Gael vs (Q) Humbert, Ugo

Kohlschreiber, Philipp vs (Q) Klahn, Bradley

Pella, Guido vs Gojowczyk, Peter

Bye vs (2) Fognini, Fabio

ATP Auckland 250 | Cemento | $527.880 – TD Quali

Grandstand – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Maximilian Marterer vs [8] Thomas Fabbiano



ATP Auckland Maximilian Marterer [2] Maximilian Marterer [2] 6 6 Thomas Fabbiano [8] Thomas Fabbiano [8] 4 4 Vincitore: M. MARTERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 M. Marterer 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 M. Marterer 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Ugo Humbert vs [Alt] Roberto Marcora



ATP Auckland Ugo Humbert Ugo Humbert 6 7 Roberto Marcora Roberto Marcora 2 6 Vincitore: U. HUMBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 U. Humbert 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Marcora 15-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 R. Marcora 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Bradley Klahn vs [5] Pablo Cuevas



ATP Auckland Bradley Klahn [3] Bradley Klahn [3] 6 7 7 Pablo Cuevas [5] Pablo Cuevas [5] 7 6 6 Vincitore: B. KLAHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 P. Cuevas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 6-6 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 P. Cuevas 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Klahn 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2-2* ace 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Klahn 15-0 30-0 40-15 4-5 → 5-5 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 P. Cuevas 0-15 15-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 1-2 → 2-2 P. Cuevas 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Cuevas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 df 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 P. Cuevas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 6-6 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 P. Cuevas 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Klahn 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [4] Mackenzie McDonald vs [7] Laslo Djere