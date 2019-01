Challenger Da Nang: Il Main Draw. Matteo Viola n.2 del seeding

Challenger Da Nang CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Granollers, Marcel vs Bye

Lenz, Julian vs Rinderknech, Arthur

(WC) Ratiwatana, Sonchat vs Qualifier

Bye vs (13) Boluda-Purkiss, Carlos

(12) Muller, Alexandre vs Bye

(WC) Vujic, Stefan vs (P) Bonadio, Riccardo

(WC) Trinh, Linh Giang vs Avidzba, Alen

Bye vs (8) Takahashi, Yusuke

(3) Mukund, Sasi Kumar vs Bye

(P) Shimizu, Yuta vs (WC) Hazawa, Shinji

Bega, Alessandro vs Kadhe, Arjun

Bye vs (16) Yevseyev, Denis

(10) Piros, Zsombor vs Bye

Granollers, Gerard vs Qualifier

Ly, Nam Hoang vs Altmaier, Daniel

Bye vs (7) Fanselow, Sebastian

Challenger Da Nang CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(5) Yang, Tsung-Hua vs Bye

Gabashvili, Teymuraz vs (WC) Nguyen, Daniel

Nam, Ji Sung vs Balaji, N.Sriram

Bye vs (11) Nagal, Sumit

(14) Escoffier, Antoine vs Bye

Durasovic, Viktor vs Sekiguchi, Shuichi

(P) Samper-Montana, Jordi vs Hossam, Youssef

Bye vs (4) Kwiatkowski, Thai-Son

(6) Song, Evan vs Bye

Wu, Tung-Lin vs Bai, Yan

(P) Kim, Cheong-Eui vs Rawat, Sidharth

Bye vs (9) Tokuda, Renta

(15) Ochi, Makoto vs Bye

Hassan, Benjamin vs Jahn, Jeremy

Trongcharoenchaikul, Wishaya vs Denolly, Corentin

Bye vs (2) Viola, Matteo