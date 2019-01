ATP Auckland: Il Tabellone Principale. Fognini e Cecchinato già al secondo turno. C’è anche Berrettini

ATP Auckland 250 | Cemento | $527.880

(1) Isner, John vs Bye

Copil, Marius vs Fritz, Taylor

(WC) Norrie, Cameron vs Paire, Benoit

Sousa, Joao vs (7) Shapovalov, Denis

(4) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Haase, Robin vs (WC) Ferrer, David

Struff, Jan-Lennard vs Johnson, Steve

(WC) Statham, Rubin vs (6) Chung, Hyeon

(5) Bautista Agut, Roberto vs Mayer, Leonardo

Qualifier vs Berrettini, Matteo

Qualifier vs Sandgren, Tennys

Bye vs (3) Cecchinato, Marco

(8) Monfils, Gael vs Qualifier

Kohlschreiber, Philipp vs Qualifier

Pella, Guido vs Gojowczyk, Peter

Bye vs (2) Fognini, Fabio