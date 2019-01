ATP Auckland: Cameron Norrie si ritira, Roberto Marcora entra come alternate

Tante cancellazioni dell’ultimo minuto dal tabellone di qualificazione del torneo ATP 250 di Auckland. Albert Ramos-Vinolas, Duckhee Lee, Michael Mmoh e Cameron Norrie non saranno al via nel torneo cadetto il cui inizio è fissato per questa notte: a rimpiazzare il tennista britannico, che sarebbe stato accreditato della sesta testa di serie, sarà il nostro Roberto Marcora, classe 1989 e n.290 ATP.

Il giocatore azzurro potrà beneficiare di un sorteggio piuttosto benevolo, dato che al primo ostacolo se la vedrà con il tennista locale Ajeet Rai, in tabellone con una wild card. Il giocatore neozelandese, classe 1999, non ha classifica mondiale di singolare (vanta un best ranking al n.694 nel novembre scorso) ed è numero 1128 in doppio.

I NUOVI INCONTRI DI PRIMO TURNO

Roberto Marcora (Alt,ITA) vs Ajeet Rai (WC,NZL)

Philipp Oswald (Alt,ITA) vs Bradley Klahn (3,USA)

Tim Puetz (Alt,GER) vs Mackenzie McDonald (4,USA)

Franko Skugor (Alt,CRO) vs Ugo Humbert (FRA)





Lorenzo Carini