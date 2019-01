Hopman Cup 2019: La Germania sfiderà la Svizzera in finale

Come in quella di un anno fa, la finalissima della Hopman Cup vedrà in campo la Svizzera e la Germania.

Angelique Kerber (WTA 2) e Alexander Zverev (ATP 4) si sono guadagnati la possibilità di avere una rivincita contro i rossocrociati grazie al successo sui padroni di casa dell’Australia nei due singolari: 6-4 6-4 su Ashleigh Barty (15) e 6-4 6-3 su Matthew Ebden (46).

Il primo match per il titolo è in programma domattina alle 09h00 italiane.

Fri 4 January

DAY: SPAIN D FRANCE 2-1

Garbine Muguruza (ESP) d Alize Cornet (FRA) 6-1 6-3

David Ferrer (ESP) d Lucas Pouille (FRA) 6-4 6-7(5) 7-6(2)

Cornet / Pouille (FRA) d Whitney Osuigwe * / Ferrer (ESP) 4-2 4-2

* Osuigwe replaced Garbine Muguruza, who withdrew due to injury

NIGHT: GERMANY D AUSTRALIA 2-1

Angelique Kerber (GER) d Ash Barty (AUS) 6-4 6-4

Alexander Zverev (GER) d Matt Ebden (AUS) 6-4 6-3

Barty / Ebden (AUS) d Kerber / Zverev (GER) 4-0 4-3(1)