WTA Hobart: Alison Riske annuncia il ritiro, Mona Barthel entra nel main draw

Alison Riske ha annunciato, pochi istanti fa, il suo ritiro dal torneo WTA International di Hobart. La statunitense, ancora in corsa in quel di Shenzhen (domani sarà impegnata in semifinale contro la russa Vera Zvonareva), ha deciso di rinunciare alla manifestazione australiana, non ritenendo opportuno lo spostamento dalla Cina alla Tasmania a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open.

A prendere il suo posto, all’interno del tabellone principale, è la tedesca Mona Barthel, opposta alla belga Alison Van Uytvanck, numero otto del seeding. La giocatrice teutonica, classe 1990 e n.77 WTA, libera così un posto nelle qualificazioni: ad affrontare la giocatrice locale Isabelle Wallace sarà dunque un’alternate.