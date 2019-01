Roger Federer e l’attacco ai giornalisti: “Danno sempre la sensazione di mettere in evidenza solo i punti negativi”

Roger Federer è in gran forma in questa edizione 2019 della Hopman Cup, tuttavia lo svizzero ha fatto notizia per le dichiarazioni che ha rilasciato riguardo al modo in cui la stampa agisce nel mondo del tennis.

Federer ha espresso la sua opinione: “Ho la sensazione che il giornalismo del tennis viva in un contesto negativo. Danno sempre la sensazione di mettere in evidenza solo i punti negativi e non le cose positive che facciamo “, ha criticato il numero tre del mondo.

Federer ha fatto l’esempio con il golf. “Nel golf si vede sempre tutto in modo positivo, nel tennis invece… ‘Il giocatore ha fatto 25 errori’. credo ci sia molta più pressione”.