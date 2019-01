Eugenie Bouchard spronata dal suo coach (VIDEO)

Eugenie Bouchard si è assicurata un posto nei quarti di finale ad Auckland, ma l’incontro è stato tutt’altro che facile. La canadese stava perdendo contro Bibiane Schoofs e alla fine del secondo set l’allenatore Michael Joyce è andato in campo per parlare con la sua allieva e le parole sono state molto dure.

“Stai avendo un atteggiamento di merda”, sono state le parole del coach, che ha persino portato il commentatore della trasmissione a scusarsi per alcune delle parole pronunciate dal coach americano.

Quel che è certo è che nel terzo set la Bouchard ha finito per vincere con la partita durata 2 ore e 40 minuti di gioco.

Alla fine dell’incontro la Bouchard ha dichiarato: “Credo di non aver tenuto l’atteggiamento giusto durante la partita e avevo bisogno di qualcuno che me lo facesse notare per correggerlo e giocare meglio. Credo che questa vittoria l’abbiamo ottenuto insieme”.

Blunt talk from Michael Joyce to Genie Bouchard as she forces a third set in Auckland:

"We do apologize if you were offended by some of his language," the commentator said after they cut the audio. pic.twitter.com/pUfWQHAMfP

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 2 gennaio 2019