Hopman Cup 2019: Roger Federer batte anche Tsitsipas, Svizzera-Grecia 1-0

Servono due tiebreak a Roger Federer per sconfiggere Stefanos Tsitsipas nella terza ed ultima giornata della fase a gironi della Hopman Cup 2019: Svizzera-Grecia 1-0 dopo il primo singolare, vittoria per 7-6(5) 7-6(4) in favore del nativo di Basilea. Il compito di chiudere i conti, e trascinare così la compagine elvetica in finale, spetterà ora a Belinda Bencic, opposta a Maria Sakkari; in chiusura di programma si terrà il classico doppio misto tra Bencic/Federer e Sakkari/Tsitsipas.

PRIMO SET – Frazione d’apertura molto equilibrata, con un solo game concluso ai vantaggi (il primo del match, con Federer che è riuscito a tenere il servizio senza bisogno di annullare palle break). Turni di battuta piuttosto agevoli per entrambi i giocatori che, seppur non abbiano trovato percentuali eccelse di prime in campo, hanno ottenuto quasi tutti i punti con questo fondamentale (95% per Tsitsipas, 21 punti su 22; 87% per Federer, 20 punti su 23). D’altro canto, come ovvio che sia, difficoltà in risposta sia per il greco che per lo svizzero, che ha vinto appena cinque punti su 34 disponibili con Tsitsipas al servizio. E’ il tiebreak a decidere le sorti del primo parziale: Tsitsipas ottiene due minibreak nelle fasi iniziali, portandosi sul 4-1, ma non mantiene il doppio vantaggio e si fa raggiungere dal nativo di Basilea. Dal parziale di 4-1 per il greco, Federer conquista sei dei successivi sette punti, operando una grandissima rimonta che gli consegna il primo parziale al tiebreak per sette punti a cinque.

SECONDO SET – Mantenere una percentuale altissima di punti vinti con la prima è impossibile per entrambi, specialmente per Tsitsipas che cala vistosamente in battuta e permette a Federer di fare del suo meglio in risposta. Dopo un altro avvio di set decisamente equilibrato, lo svizzero è il primo a procurarsi una doppia chance di break nel nono gioco, sul punteggio di 4-4: Tsitsipas, però, recupera da 15-40, vince il game ai vantaggi e rimane avanti nello score. Altra esitazione, questa volta nell’undicesimo gioco, per il 20enne nativo di Atene: da 30-40, altra rimonta per Tsitsipas che si porta sul 6-5, garantendosi quantomeno il tiebreak. Si giunge così al secondo tiebreak della giornata, a fare la differenza è un minibreak in favore di Federer, che se lo aggiudica per 7-4 e chiude i conti.

Cronaca di Lorenzo Carini