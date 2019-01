Nadal si ritira da Brisbane: problemi alla coscia

Non inizia nel migliore dei modi il 2019 di Rafa Nadal. Il campione iberico ha appena annunciato il ritiro dal torneo di Brisbane, per un problema alla coscia. Ecco le poche parole pronunciate da Rafa in conferenza stampa: “Ho fatto una MRI ed è stato riscontrato un piccolo problema alla coscia sinistra. Ho provato a giocare, io vorrei giocare, ma i medici mi hanno raccomandato cautela. E’ una cosa piccola, ma giocando potrebbe diventare assai più seria… Quando si gioca con intensità la muscolatura è molto sollecitata ed il problema può peggiorare. Mi sento meglio di 4 giorni fa… C’è il rischio di aggravare le mie condizioni giocando a Brisbane e dovermi fermare per un mese”.

La speranza del maiorchino è riposarsi, continuare la terapia e potersi presentare a posto ai prossimi Australian Open, ormai alle porte.

Il Lucky loser Taro Daniel prenderà il posto di Nadal nel secondo turno vs. Jo-Wilfried Tsonga.

Continua la striscia assolutamente negativa di Nadal sul cemento. Dall’inizio del 2018, ecco come è andata:

Brisbane 2018: Withdrew

Aus Open: Ritiro

Acapulco: Withdrew

Indian Wells: Withdrew

Miami: Withdrew

Toronto: Vittoria

Cincinnati: Withdrew

US Open: Ritiro

Pechino: Withdrew

Shanghai: Withdrew

Parigi Baris: Withdrew

ATP Finals: Withdrew

Brisbane 2019: Withdrew

Marco Mazzoni