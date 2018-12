Paolo Lorenzi ripescato come lucky loser a Doha

Paolo Lorenzi, sconfitto al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Doha, è stato ripescato come lucky loser e sfiderà ora al primo turno Fernando Verdasco.

L’incontro è in programma domani alle ore 13:30 italiane.

MD

(1) Djokovic, Novak vs Dzumhur, Damir

Fucsovics, Marton vs Copil, Marius

Rublev, Andrey vs Seppi, Andreas

Ramos-Vinolas, Albert vs (5) Basilashvili, Nikoloz

(3) Khachanov, Karen vs Wawrinka, Stan

Haase, Robin vs Jarry, Nicolas

(WC) Zayid, Mubarak Shannan vs (Q) Garcia-Lopez, Guillermo

Berrettini, Matteo vs (7) Bautista Agut, Roberto

(6) Goffin, David vs (Q) Berankis, Ricardas

Lajovic, Dusan vs Mannarino, Adrian

Pella, Guido vs (WC) Ilkel, Cem

(Q) Stakhovsky, Sergiy vs (4) Cecchinato, Marco

(8) Verdasco, Fernando vs (LL) Lorenzi, Paolo

Kohlschreiber, Philipp vs (WC) Berdych, Tomas

(Q) Marterer, Maximilian vs Gojowczyk, Peter

Herbert, Pierre-Hugues vs (2) Thiem, Dominic