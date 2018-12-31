Challenger Playford: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1

Federico Gaio classe 1992
CENTER COURT – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)
1. [1/WC] Andrew Harris vs [P] Marco Bortolotti
CH Playford
Andrew Harris [1]
6
6
Marco Bortolotti
2
0
Vincitore: A. HARRIS
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bortolotti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-0 → 6-0
A. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
M. Bortolotti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
A. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bortolotti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
A. Harris
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
4-2 → 5-2
M. Bortolotti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
A. Harris
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
M. Bortolotti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
M. Bortolotti
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
A. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
2. Mohamed Safwat vs [WC] Akira Santillan
CH Playford
Mohamed Safwat•
40
6
1
Akira Santillan
40
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Safwat
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
M. Safwat
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
M. Safwat
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
4-0 → 4-1
A. Santillan
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
M. Safwat
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Santillan
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
30-40
df
0-0 → 1-0
3. [WC] Luke Saville vs Tobias Kamke (non prima ore: 03:00)
Il match deve ancora iniziare
4. Stefano Napolitano vs Arthur De Greef
Il match deve ancora iniziare
5. Rudolf Molleker vs Viktor Troicki
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)
1. Tommy Paul vs [P] Alexander Zhurbin
CH Playford
Tommy Paul
6
6
Alexander Zhurbin
3
2
Vincitore: T. PAUL
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paul
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
5-2 → 6-2
A. Zhurbin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 5-2
T. Paul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
A. Zhurbin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
A. Zhurbin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Zhurbin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
T. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-2 → 5-2
T. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
A. Zhurbin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
T. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
2. Hiroki Moriya vs Yosuke Watanuki
CH Playford
Hiroki Moriya•
15
5
Yosuke Watanuki
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Watanuki
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
4-3 → 5-3
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 3-2
Y. Watanuki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
1-0 → 1-1
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
3. [P] Sadio Doumbia vs [WC] Max Purcell
Il match deve ancora iniziare
4. Kamil Majchrzak vs Daniel Evans
Il match deve ancora iniziare
5. Zdenek Kolar vs Sergio Gutierrez-Ferrol
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)
1. [2/P] Chun Hsin Tseng vs [P] Michael Look
CH Playford
Chun Hsin Tseng [2]
6
6
Michael Look
1
4
Vincitore: C. TSENG
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hsin Tseng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
C. Hsin Tseng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Look
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
4-2 → 4-3
C. Hsin Tseng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Look
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
M. Look
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hsin Tseng
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
ace
5-1 → 6-1
M. Look
15-0
15-15
df
15-30
15-40
4-1 → 5-1
M. Look
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
M. Look
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
2. Adam Pavlasek vs Calvin Hemery
Il match deve ancora iniziare
3. Aleksandr Nedovyesov vs Ze Zhang
Il match deve ancora iniziare
4. Go Soeda vs Federico Gaio
Il match deve ancora iniziare
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