Challenger Playford: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1

CENTER COURT – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [1/WC] Andrew Harris vs [P] Marco Bortolotti



CH Playford Andrew Harris [1] Andrew Harris [1] 6 6 Marco Bortolotti Marco Bortolotti 2 0 Vincitore: A. HARRIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Bortolotti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 A. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Bortolotti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Bortolotti 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Bortolotti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 M. Bortolotti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Harris 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 M. Bortolotti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 A. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Bortolotti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 A. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Mohamed Safwat vs [WC] Akira Santillan



CH Playford Mohamed Safwat • Mohamed Safwat 40 6 1 Akira Santillan Akira Santillan 40 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Safwat 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Santillan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Safwat 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Santillan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Santillan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 1-0

3. [WC] Luke Saville vs Tobias Kamke (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Stefano Napolitano vs Arthur De Greef



Il match deve ancora iniziare

5. Rudolf Molleker vs Viktor Troicki



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Tommy Paul vs [P] Alexander Zhurbin



CH Playford Tommy Paul Tommy Paul 6 6 Alexander Zhurbin Alexander Zhurbin 3 2 Vincitore: T. PAUL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 5-2 → 6-2 A. Zhurbin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Zhurbin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Zhurbin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Zhurbin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Zhurbin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Zhurbin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Zhurbin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. Zhurbin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Hiroki Moriya vs Yosuke Watanuki



CH Playford Hiroki Moriya • Hiroki Moriya 15 5 Yosuke Watanuki Yosuke Watanuki 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Moriya 15-0 15-15 5-3 Y. Watanuki 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 5-3 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [P] Sadio Doumbia vs [WC] Max Purcell



Il match deve ancora iniziare

4. Kamil Majchrzak vs Daniel Evans



Il match deve ancora iniziare

5. Zdenek Kolar vs Sergio Gutierrez-Ferrol



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [2/P] Chun Hsin Tseng vs [P] Michael Look



CH Playford Chun Hsin Tseng [2] Chun Hsin Tseng [2] 6 6 Michael Look Michael Look 1 4 Vincitore: C. TSENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Hsin Tseng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Look 0-15 15-15 30-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Hsin Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Look 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 C. Hsin Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Look 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Look 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 1-0 → 2-0 M. Look 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Hsin Tseng 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 M. Look 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Look 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 C. Hsin Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Look 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Adam Pavlasek vs Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

3. Aleksandr Nedovyesov vs Ze Zhang



Il match deve ancora iniziare

4. Go Soeda vs Federico Gaio



Il match deve ancora iniziare