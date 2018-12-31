Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Playford: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1

31/12/2018 00:30 Nessun commento
Federico Gaio classe 1992
Federico Gaio classe 1992

CENTER COURT – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)
1. [1/WC] Andrew Harris AUS vs [P] Marco Bortolotti ITA

CH Playford
Andrew Harris [1]
6
6
Marco Bortolotti
2
0
Vincitore: A. HARRIS
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2. Mohamed Safwat EGY vs [WC] Akira Santillan AUS

CH Playford
Mohamed Safwat
40
6
1
Akira Santillan
40
2
2
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3. [WC] Luke Saville AUS vs Tobias Kamke GER (non prima ore: 03:00)

Il match deve ancora iniziare

4. Stefano Napolitano ITA vs Arthur De Greef BEL

Il match deve ancora iniziare

5. Rudolf Molleker GER vs Viktor Troicki SRB

Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)
1. Tommy Paul USA vs [P] Alexander Zhurbin RUS

CH Playford
Tommy Paul
6
6
Alexander Zhurbin
3
2
Vincitore: T. PAUL
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2. Hiroki Moriya JPN vs Yosuke Watanuki JPN

CH Playford
Hiroki Moriya
15
5
Yosuke Watanuki
15
3
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3. [P] Sadio Doumbia FRA vs [WC] Max Purcell AUS

Il match deve ancora iniziare

4. Kamil Majchrzak POL vs Daniel Evans GBR

Il match deve ancora iniziare

5. Zdenek Kolar CZE vs Sergio Gutierrez-Ferrol ESP

Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)
1. [2/P] Chun Hsin Tseng TPE vs [P] Michael Look AUS

CH Playford
Chun Hsin Tseng [2]
6
6
Michael Look
1
4
Vincitore: C. TSENG
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2. Adam Pavlasek CZE vs Calvin Hemery FRA

Il match deve ancora iniziare

3. Aleksandr Nedovyesov KAZ vs Ze Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

4. Go Soeda JPN vs Federico Gaio ITA

Il match deve ancora iniziare