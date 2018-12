Esibizione Abu Dhabi: Novak Djokovic vince per la quarta volta l’esibizione (VIDEO)

Novak Djokovic ha vinto il torneo di esibizione di Abu Dhabi.

Il serbo in finale ha sconfitto Kevin Anderson con il risultato di 46 75 75 dopo 2 ore e 14 minuti di gioco.

Decisivo per le sorti della partita il break piazzato da Djokovic nel dodicesimo game del terzo set.

Per Novak si tratta del quarto successo in carriera in questa speciale esibizione dopo i successi nel 2012, 2013 e 2014.

Nella finale per il 3/4 posto vittoria di Karen Khacanov che ha superato Dominic Thiem con il punteggio di 63 46 10-3 al supertiebreak.