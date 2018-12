Pericolo Caldo. L’Australian open cambia la politica sul caldo estremo

Secondo il giornale Herald Sun, il caldo incessante che sta già scuotendo l’Australia e che rischia di continuare durante la disputa dell’Australian Open, ha fatto sì che gli organizzatori dell’Australian Open prendessero la decisione di riformare la politica del caldo estremo che ha causato così tante polemiche negli anni scorsi.

Questa nuova norma intende proteggere i giocatori molto di più rispetto a prima, e varie fonti indicano che la nuova norma prenderà in considerazione aspetti diversi come umidità, livello di radiazione solare, velocità del vento e forza del sole, usando una propria scala di stress termico. L’obiettivo è quello di evitare immagini angoscianti come quelle dello scorso anno, tra cui svenimenti, colpi di calore e colpi di sole.