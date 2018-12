Venus Williams batte Serena nell’esibizione ad Abu Dhabi (VIDEO)

Serena Williams, 37 anni, è tornata in campo ieri per la prima volta dalla finale degli US Open ed è stata battuta da sua sorella Venus nella partita di esibzione ad Abu Dhabi.

In una partita ben giocata, con alcuni punti spettacolari, Venus dopo aver perso il primo set si è imposta per 4-6, 6-3 e [10-8] in 1h30 di gioco.

Serena è ora in rotta per Perth, dove sarà al via alla Hopman Cup. Venus giocherà ad Auckland, in Nuova Zelanda, la prossima settimana.