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WTA Auckland: Il Tabellone di Quali. La n.1 è Laura Siegemund

28/12/2018 09:41 Nessun commento
Laura Siegemund nella foto
Laura Siegemund nella foto

NZL Auckland International | Cemento | $250.000
(1) Siegemund, Laura GER vs Santamaria, Sabrina USA
Perez, Ellen AUS vs Guarachi, Alexa CHI
Flink, Varvara RUS vs Fourlis, Jaimee AUS
Kucova, Kristina SVK vs (5) Andreescu, Bianca CAN

(2) Liu, Claire USA vs Zaja, Anna GER
(WC) Ventura, Elys NZL vs Swiatek, Iga POL
Loeb, Jamie USA vs Spears, Abigail USA
Cepelova, Jana SVK vs (6) Han, Xinyun CHN

(3) Bonaventure, Ysaline BEL vs Sebov, Katherine CAN
Haddad Maia, Beatriz BRA vs Juvan, Kaja SLO
(WC) Ivanov, Valentina NZL vs (WC) Hourigan, Paige Mary NZL
Schoofs, Bibiane NED vs (7) Rodionova, Arina AUS

(4) Teichmann, Jil SUI vs Soler-Espinosa, Sílvia ESP
Panova, Alexandra RUS vs (WC) Routliffe, Erin NZL
Muhammad, Asia USA vs Kerkhove, Lesley NED
Sharma, Astra AUS vs (8) Lao, Danielle USA

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