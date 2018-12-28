WTA Auckland: Il Tabellone di Quali. La n.1 è Laura Siegemund
Auckland International | Cemento | $250.000
(1) Siegemund, Laura vs Santamaria, Sabrina
Perez, Ellen vs Guarachi, Alexa
Flink, Varvara vs Fourlis, Jaimee
Kucova, Kristina vs (5) Andreescu, Bianca
(2) Liu, Claire vs Zaja, Anna
(WC) Ventura, Elys vs Swiatek, Iga
Loeb, Jamie vs Spears, Abigail
Cepelova, Jana vs (6) Han, Xinyun
(3) Bonaventure, Ysaline vs Sebov, Katherine
Haddad Maia, Beatriz vs Juvan, Kaja
(WC) Ivanov, Valentina vs (WC) Hourigan, Paige Mary
Schoofs, Bibiane vs (7) Rodionova, Arina
(4) Teichmann, Jil vs Soler-Espinosa, Sílvia
Panova, Alexandra vs (WC) Routliffe, Erin
Muhammad, Asia vs Kerkhove, Lesley
Sharma, Astra vs (8) Lao, Danielle
TAG: WTA Auckland, WTA Auckland 2019
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