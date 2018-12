Lleyton Hewitt giocherà in doppio a Brisbane

L’australiano Lleyton Hewitt ha ricevuto una wild card per giocare il torneo di doppio di Brisbane.

Lleyton giocherà in coppia con il suo allievo e pupillo, Alex de Miñaur.

Non è la prima volta che Lleyton ritorna in campo dopo essersi ritirato un paio di anni fa, dal momento che ha giocato diverse volte in doppio.

Attualmente è al n.144 ATP in questa specialità.