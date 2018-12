Victoria Azarenka e la differenza di pensiero per il circuito femminile e maschile

Victoria Azarenka si prepara a tornare a Melbourne per giocare gli Australian Open, torneo che ha vinto nel 2012 e nel 2013.

Le bielorussa non ha giocato le ultime due edizioni, dopo essere diventata madre nel dicembre 2016. In un’intervista con il giornale neozelandese ‘Stuff’, Azarenka ha parlato dello stato del tennis femminile, sostenendo che è più equilibrato rispetto al circuito maschile.

“Quando nel tennis femminile accadeva che sempre le stesse giocatrici conquistavano i titoli del GrandeSlam, la gente dichiarava che era noiosa la cosa, ma è quello che sta accadendo nel tennis maschile negli ultimi 15 anni. Per quanto mi diverta guardare le partite di Rafa [Nadal], Roger [Federer], Novak [Djokovic] e Andy [Murray], solo loro hanno praticamente vinto i titoli più importanti negli ultimi 15 anni”.

In effetti Victoria ha ragione: Da quando Nadal ha vinto il suo primo Roland Garros, solo tre giocatori sono riusciti a porre fine all’egemonia del Big 4: Stan Wawrinka, che ha vinto l’Australian Open, Roland Garros e US Open, e Marin Cilic, Juan Martin Del Potro, entrambi agli Us Open.