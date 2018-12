Roger Federer e la sua fondazione che compie 15 anni: “Il mio sogno è quello di essere un giorno più famoso per la mia fondazione che per quello che ho raggiunto nella mia carriera da tennista”

Roger Federer è noto non solo per essere considerato da molti il miglior giocatore di tutti i tempi, ma anche per tutto ciò che fa al fuori dal campo da tennis. Lo svizzero ha una propria Fondazione, che aiuta i più bisognosi, specialmente nel continente africano.

La Fondazione Federer è nata 15 anni fa ed in totale ha aiutato più di un milione di bambini. “Il mio sogno è quello di essere un giorno più famoso per la mia fondazione che per quello che ho raggiunto nella mia carriera da tennista”, ha detto il 37enne svizzero.