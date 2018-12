Australian Open: E’ ufficiale la regola del super tiebreak nei set decisivi

L’Australian Open dall’anno prossimo sperimenteranno il “super tie-break”. Questa nuova regola, che entrerà in gioco in caso di parità 6-6 nel 5o set tra gli uomini e nel 3o set tra le donne, vedrà i tennisti sfidarsi fino a raggiungere 10 punti (con almeno due di scarto), invece dei canonici 7.

Il Roland Garros resta così l’unico torneo del Grande Slam in cui, nella frazione decisiva, i giocatori possono continuare ad oltranza. A Wimbledon infatti il tie-break entra in gioco in caso gli atleti siano sul 12-12, mentre agli US Open viene utilizzato come in qualsiasi altro set.

Australian Open : Super tiebreak a 10 sul 6 pari

Roland Garros : Si va ad oltranza senza alcuna limitazione

Wimbledon : tiebreak sul 12 pari

US Open : tiebreak sul 6 pari