Sebastien Grosjean è il nuovo capitano della selezione francese di Coppa Davis

L’ex numero quattro del ranking mondiale Sebastian Grosjean è stato nominato come nuovo capitano della squadra francese di Coppa Davis e, inoltre, sarà il team leader della delegazione maschile che prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Uno dei compiti principali di Grosjean, inoltre, sarà quello di formare i giovani ragazzi transalpini in vista dei Giochi Olimpici del 2024; ha firmato un contratto biennale con la Federazione Francese di Tennis, dunque siederà sulla panchina Blues nel 2019 e nel 2020.

“Abbiamo a disposizione una delle squadre più forti di sempre. L’entusiasmo di Sebastien Grosjean ci ha convinti a dargli questo prezioso incarico, sono contento di vedere una persona come lui a capo della nazionale di Coppa Davis. La conoscenza di questo sport, in tutte le sue forme, è stata ritenuta molto importante dalla FFT“, ha commentato Bernard Giudicelli, il presidente della Federazione Francese.

Grosjean, che ha vinto la Coppa Davis nel 2001, si è spinto per quattro volte fino alle semifinali negli Slam (Australian Open 2001, Roland Garros 2001, Wimbledon 2003 e 2004) e, al termine della carriera professionistica, è stato al fianco di Richard Gasquet e Nick Kyrgios, per poi diventare uno dei commentatori tecnici di BeIN Sports: “E’ un grande onore poter essere nominato capitano di Coppa Davis, soprattutto per una persona come me che è stata sempre affezionata a questa competizione. Sarà un’avventura eccitante“, ha commentato.