L’obiettivo di Malek Jaziri: “Nel 2019 posso arrivare in Top-20”

Malek Jaziri, tennista tunisino classe 1984, è uno dei giocatori dai quali ci si aspetta un definitivo salto di qualità nella stagione che è ormai alle porte. Attuale numero 45 del ranking ATP (miglior classifica) in singolare e numero 99 in doppio, il nativo di Biserta ha raggiunto due finali nel 2018, al Challenger di Quijing, vincendo contro Blaz Rola, e nel torneo ATP 250 di Istanbul, dove si è arreso al giapponese Taro Daniel.

Il miglior risultato della stagione, però, resta quello raggiunto nel torneo ATP 500 di Dubai: beneficiario di una wild card, il tunisino si è spinto sino alla semifinale, sconfiggendo in sequenza Grigor Dimitrov, Robin Haase e Stefanos Tsitsipas, per arrendersi di fronte a quello che sarebbe poi divenuto il vincitore della manifestazione, l’iberico Roberto Bautista Agut.

Attualmente si sta allenando a Dubai in vista dell’imminente inizio della nuova stagione agonistica (è iscritto a Pune, poi sarà di scena a Sydney e, ovviamente, agli Australian Open) al fianco del suo allenatore Christophe Freyss, dal quale sta apprendendo gli ultimi consigli prima di cominciare a fare sul serio: “Il 2018 è stato un grande anno per me, sarei potuto entrare nella Top-20 se avessi fatto leggermente meglio in alcuni frangenti della stagione. Punto a raggiungere risultati ancora migliori nel 2019, mi ispiro a Roger Federer che, nonostante abbia 37 anni, sta giocando addirittura il suo miglior tennis. E’ giunto il momento, per me, di lavorare duramente per acquisire costanza, mentre i risultati arriveranno di conseguenza. Sono consapevole di cosa posso fare per migliorare e questa sarà la strada che percorrerò nel 2019“, ha commentato.