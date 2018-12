Tomas Berdych rientra nel circuito: wild card a Doha e Auckland

E’ finalmente giunto il momento del rientro alle competizioni di Tomas Berdych, tennista ceco ex numero 4 ATP che è rimasto fermo ai box per oltre sei mesi (ultimo torneo disputato al Queen’s nel mese di giugno). Il trentatreenne di Valasske Mezirici, uscito dai primi 70 del ranking mondiale, potrà beneficiare di due wild card nelle prime due settimane della nuova stagione: dal 31 dicembre sarà di scena nel torneo ATP 250 di Doha, mentre dal 7 gennaio giocherà in quel di Auckland.

L’obiettivo principale di Berdych è quello di arrivare in ottime condizioni agli Australian Open, torneo nel quale dovrà provare a difendere i 360 punti dei quarti di finale raggiunti lo scorso anno. A Doha ha giocato per cinque volte negli ultimi sei anni, raggiungendo la finale nel 2015 e la semifinale nel 2016 e nel 2017. Si tratterà della sua prima apparizione, invece, ad Auckland, torneo della Nuova Zelanda al quale sono iscritti, fra gli altri, John Isner, Fabio Fognini e Marco Cecchinato.