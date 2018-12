Oggi le semifinali del “Minini”

Si partirà questa mattina alle 11 sul veloce del TC Chatillon St Vincent, in Valle d’Aosta, per le semifinali della 21esima edizione del Memorial “Giorgio Minini”, Open nazionale che presenta un montepremi complessivo di 13.000 euro (8000 per il maschile e 5000 per il femminile).

Ad aprire le danze di campo saranno l’alessandrina Enola Chiesa e la veneta Anna Giulia Remondina, la prima emergente della Canottieri Casale, la seconda “navigata” professionista che in carriera ha sfiorato la 200esima posizione mondiale (219 Wta nel 2011) ed ora è numero 673 della lista internazionale.

A seguire saranno Alessandro Bega, pluricampione a Chatillon (4 volte e detentore del titolo) e Pietro Licciardi a giocarsi l’accesso in finale. Lo spettacolo proseguirà con la seconda semifinale femminile dalle 15,30, ad opporre la 29enne massese Corinna Dentoni alla bosniaca Jelena Simic. Un match interessante sotto il profilo tecnico e tra bellezze del circuito. A chiudere, dalle 17, sfida che si annuncia altrettanto spettacolare tra il torinese Andrea Vavassori ed il ligure Andrea Basso, rispettivamente terza e seconda testa di serie.

In giornata spazio anche alle finali della 3.a e 4.a categoria maschile nonché del doppio maschile (novità dell’edizione 2018).