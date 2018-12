Marcelo Rios a quasi 43 anni vuole tornare a giocare un torneo challenger per entrare nella storia

A quasi 43 anni, Marcelo Ríos, primo giocatore di tennis latinoamericano a raggiungere la prima posizione nella classifica mondiale, vuole tornare a calcare i campi del circuito maggiore. Il cileno, che ha iniziato ad allenarsi da diverso tempo, ha perso 21 chili e ora si sta allenando a Sarasota, in Florida, per vincere una sfida con se stesso.

“Mi sono allenato molto ed ho perso quasi 21 kg da quando ho iniziato questa sfida. Sono felice, ho fissato un obiettivo che mi dà la motivazione giusta. L’idea è di tornare a giocare un Challenger negli Stati Uniti il prossimo ​​7 gennaio”. Tuttavia, Rios dice che non intende competere di nuovo nel circuito magiore. “Non voglio tornare nel circuito, ma gareggiare in un Challenger e cercare di vincere per entrare nella storia come il giocatore più anziano a vincere un torneo professionistico”.

“Voglio farlo perché vivo negli Stati Uniti. Tutto può accadere fino al 7 gennaio, potrei anche infortunarmi. A volte non mi rendo conto che avrò presto 43 anni, ma sarebbe bello vincere un Challenger a quest’età. Mi sento come se avessi le capacità per raggiungere questo obiettivo”.