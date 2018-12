Australian Open F: Entry list Qualificazioni. Saranno cinque le azzurre al via

Saranno cinque le azzurre ai nastri di partenza nelle qualificazioni degli Australian Open in programma dal prossimo 9 gennaio.

Deborah Chiesa, prima italiana fuori dagli alternates, è attulamente fuori di 23 posizioni.

AUSTRALIAN OPEN – Qualificazioni in programma dal prossimo 9 Gennaio

(cut off: 234 – Data entry list: 17/12/18 – Special Exempts: 0/0)

1 Vickery, Sachia USA 101

2 Minella, Mandy LUX 103

3 Golubic, Viktorija SUI 104

4 Kalinina, Anhelina UKR 107

5 Danilovic, Olga SRB 108

6 Zvonareva, Vera RUS 109

7 Hibino, Nao JPN 113

8 Brady, Jennifer USA 114

9 Zhuk, Sofya RUS 116

10 Rus, Arantxa NED 118

11 Kostyuk, Marta UKR 119

12 Zhu, Lin CHN 120

13 Stollar, Fanny HUN 121

14 Wickmayer, Yanina BEL 122

15 Gibbs, Nicole USA 123

16 Dolehide, Caroline USA 126

17 Diatchenko, Vitalia RUS 127

18 Doi, Misaki JPN 128

19 Lepchenko, Varvara USA 129

20 Garcia Perez, Georgina ESP 131

21 Jorovic, Ivana SRB 132

22 Kudermetova, Veronika RUS 134

23 Vikhlyantseva, Natalia RUS 135

24 Khromacheva, Irina RUS 136

25 Smitkova, Tereza CZE 137

26 Cepede Royg, Veronica PAR 139

27 Bouzkova, Marie CZE 140

28 Badosa Gibert, Paula ESP 141

29 Liu, Claire USA 142

30 Sharipova, Sabina UZB 143

31 Muchova, Karolina CZE 144

32 Govortsova, Olga BLR 144 SR

33 Duan, Yingying CHN 145

34 Bonaventure, Ysaline BEL 146

35 Teichmann, Jil SUI 148

36 Dart, Harriet GBR 149

37 Perrin, Conny SUI 150

38 Mchale, Christina USA 151

39 Andreescu, Bianca Vanessa CAN 152

40 Hradecka, Lucie CZE 152 SR

41 Allertova, Denisa CZE 153

42 Kovinic, Danka MNE 154

43 Bara, Irina ROU 155

44 Tomova, Viktoriya BUL 156

45 Kiick, Allie USA 158

46 Bolsova Zadoinov, Aliona ESP 159

47 Han, Xinyun CHN 160

48 Taylor, Gabriella GBR 161

49 Frech, Magdalena POL 162

50 Nara, Kurumi JPN 163

51 Liu, Fangzhou CHN 164

52 Gorgodze, Ekaterine GEO 165

53 Von Deichmann, Kathinka LIE 166

54 Di Lorenzo, Francesca USA 167

55 Kalinskaya, Anna RUS 168

56 Hogenkamp, Richel NED 169

57 Rodionova, Arina AUS 170

58 Witthoeft, Carina GER 171

59 Grammatikopoulou, Valentini GRE 172

60 Lao, Danielle USA 173

61 Davis, Lauren USA 174

62 Juvan, Kaja SLO 175

63 Schoofs, Bibiane NED 176

64 Loeb, Jamie USA 177

65 Swan, Katie GBR 178

66 Perez, Ellen AUS 179

67 Zavatska, Katarina UKR 180

68 Samsonova, Liudmila RUS 182

69 Rybakina, Elena KAZ 183

70 Haddad Maia, Beatriz BRA 184

71 Trevisan, Martina 185

72 Swiatek, Iga POL 186

73 Cepelova, Jana SVK 187

74 Soler-Espinosa, Sílvia ESP 188

75 Paolini, Jasmine 190

76 Raina, Ankita IND 191

77 Di Giuseppe, Martina 192

78 Lottner, Antonia GER 193

79 Kerkhove, Lesley NED 194

80 Shimizu, Ayano JPN 195

81 Podoroska, Nadia ARG 195 SR

82 Martincova, Tereza CZE 196

83 Muhammad, Asia USA 197

84 Lisicki, Sabine GER 198

85 Ahn, Kristie USA 199

86 Osuigwe, Whitney USA 200 MD WC

87 Thandi, Karman Kaur IND 201

88 Sebov, Katherine CAN 202

89 Ivakhnenko, Valentyna RUS 203

90 Krejcikova, Barbora CZE 204

91 Fourlis, Jaimee AUS 205

92 Lu, Jia-Jing CHN 206

93 Fett, Jana CRO 207

94 Wang, Xiyu CHN 208

95 Radanovic, Dejana SRB 209

96 Mrdeza, Tereza CRO 210

97 Flink, Varvara RUS 211

98 Zaja, Anna GER 212

99 Kostova, Elitsa BUL 213

100 Gjorcheska, Lina ARG 213 SR

101 Marino, Rebecca Catherine CAN 214

102 Xu, Shilin CHN 215

103 Haas, Barbara AUT 216

104 Zanevska, Maryna BEL 217

105 Han, Na-Lae KOR 218

106 Gatto-Monticone, Giulia 219

107 Hives, Zoe AUS 220

108 Paquet, Chloe FRA 222

109 Zarycka, Anastasia CZE 223

110 Xun, Fang Ying CHN 224

111 Serban, Raluka Georgiana CYP 225

112 Lemoine, Quirine NED 226

113 Hibi, Mayo JPN 227

114 Grymalska, Anastasia 228

115 Karatantcheva, Sesil BUL 229

116 Zhang, Yuxuan CHN 230

117 Sharma, Astra AUS 231

118 Doroshina, Olga RUS 232

119 Cabrera, Lizette AUS 234

Alternates

1 Ormaechea, Paula ARG 235

2 Ozgen, Pemra TUR 237

3 Georges, Myrtille FRA 239

4 Ponchet, Jessika FRA 240

5 Hesse, Amandine FRA 241

6 Sramkova, Rebecca SVK 242

7 Grabher, Julia AUT 243

8 Zimmermann, Kimberley BEL 244

9 Rogowska, Olivia AUS 245

10 Khazaniuk, Deniz ISR 246

11 Dunne, Katy GBR 248

12 Aiava, Destanee AUS 249

13 Rosca, Andreea Amalia ROU 250

14 Broady, Naomi GBR 251

15 Ruse, Elena-Gabriela ROU 252