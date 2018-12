Italiane nei tornei ITF, i risultati del 20 dicembre: derby Giovine-Prati a Monastir

Italiane nei tornei ITF, i risultati del 20 dicembre

ITF $15,000 ORTISEI (ITALIA)

QF – Verena Hofer (6,ITA) vs Simona Waltert (4,SUI) – Ore 11.00

ITF $15,000 MONASTIR (TUNISIA)

R16 – Angelica Raggi (8,ITA) vs Mouna Bouzgarrou (TUN) – Ore 9.00

R16 – Giorgia Marchetti (3,ITA) vs Jade Bornay (FRA) – Ore 11.00

R16 – Claudia Giovine (6,ITA) vs Federica Prati (ITA) – Ore 11.30