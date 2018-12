Challenger Canberra: Entry list. Al via Giustino e Liam Caurana per i colori italiani

Per problemi dovuti al nuovo regolamento (mischiando classifica ATP e ITF) al momento non è disponibile l’entry list grafica del circuito challenger. Ci scusiamo per il disagio.

Challenger Tour 125 $ 162,480 € 137,560Challenger Tour 110 $ 135,400 € 114,800Challenger Tour 100 $ 108,320 € 92,040Challenger Tour 90 $ 81,240 € 69,280Challenger Tour 80 $ 54,160 € 46,600

Canberra CH (412 ATP, 94 ITF, 141 ITF Q) – 07-13 Gennaio 2019

Canberra, Australia (Hard Outdoor) / Challenger Tour 80 ($54,000)

073 Carballes Baena, Roberto (ESP)

086 Hurkacz, Hubert (POL)

089 Vesely, Jiri (CZE)

PR90 Darcis, Steve (BEL)

091 Ivashka, Ilya (BLR)

167 Polmans, Marc (AUS)

223 Giustino, Lorenzo

231 Brown, Dustin (GER)

233 Clezar, Guilherme (BRA)

235 Duckworth, James (AUS)

236 Kwon, Soonwoo (KOR)

275 Chung, Yunseong (KOR)

276 Benchetrit, Elliot (FRA)

278 Li, Zhe (CHN)

298 Banes, Maverick (AUS)

303 Brkic, Tomislav (BIH)

308 Wu, Di (CHN)

310 Lamasine, Tristan (FRA)

311 Altamirano, Collin (USA)

329 Smith, Roy (AUS)

332 Olivo, Renzo (ARG)

334 Wang, Tak Khunn (FRA)

336 Gojo, Borna (CRO)

342 Grenier, Hugo (FRA)

344 Harris, Andrew (AUS)

346 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

347 Kelly, Dayne (AUS)

349 Vukic, Aleksandar (AUS)

353 Ellis, Blake (AUS)

355 Xia, Zihao (CHN)

363 Saville, Luke (AUS)

372 Huesler, Marc-Andrea (SUI)

381 Caruana, Liam

404 Lo, Chien-hsun (TPE)

409 Klein, Brydan (GBR)

412 Grills, Jacob (AUS)

Main Draw – ITF

ITF20 Zhurbin, Alexander (RUS)

ITF59 Soumdia, Sadio (FRA)

ITF70 Lock, Benjamin (ZIM)

ITF94 Niklas-Salminen, Patrik (FIN)