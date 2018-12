Lesia Tsurenko ha incontrato i giovani tennisti all’Eurotennis Club Di Treviso

E’ stato un sabato speciale per i ragazzi della scuola tennis Eurotennis Club Treviso che oggi, 15 dicembre, ha ospitato la testimonial Lotto e tennista numero 27 al mondo Lesia Tsurenko.

L’atleta Lotto ha incontrato i giovani tennisti trevigiani e i molti appassionati, firmando autografi, rispondendo alle loro curiosità, concedendosi per numerosi selfie, palleggiando con loro e svelando qualche particolare tocco sul campo.

Classe 1989, Lesia Tsurenko è testimonial della Losanga dal 2016. In carriera si è aggiudicata quattro titoli WTA vincendone uno per stagione dal 2015 al 2018: nell’ordine, Istanbul Cup 2015, Guangzhou International Women’s Open 2016, Abierto Mexicano Telcel 2017 e 2018. Agli ultimi US Open 2018 ha raggiunto i quarti di finale, risultato che le ha permesso di salire fino alla posizione numero 26 del ranking WTA nel mese di settembre, suo best ranking in carriera.

Un appuntamento con il quale Lotto ha voluto portare ancora una volta i protagonisti del tennis internazionale a Treviso, confermando il costante impegno del brand in questa disciplina, come testimoniano i numeri riferiti al 2018 e relativi alla presenza di atleti losangati sui campi di tutto il mondo: 47 tennisti nei tabelloni principali dell’Australian Open di gennaio, 52 al Roland Garros dove Lotto ha raggiunto la semifinale con l’italiano Marco Cecchinato e 50 all’ultimo US Open con l’atleta Kevin Anderson arrivato alla finale, mentre all’edizione 2018 di Wimbledon Lotto contava oltre 60 atleti. Inoltre Lotto è spesso il brand più rappresentato ai tornei del grande Slam e si posiziona costantemente tra il primo e il secondo posto nell’ATP top 100 e nel WTA top 100 per numero di atleti sponsorizzati.

Infine, proprio in questi giorni, l’ATP ha pubblicato una classifica con le 5 più grandi sorprese del 2018, nella quale compaiono ben 3 atleti Lotto: John Millman che batte Roger Federer agli US Open, Guido Pella contro Maric Cilic a Wimbledon e Marco Cecchinato che elimina Novak Djokovic al Roland Garros.