Australian Open 2019: wild card nel tabellone principale per Kimberly Birrell

Settimana da sogno per Kimberly Birrell, che ha vinto gli Australian Open Play-Off guadagnandosi così una wild card per il tabellone principale del primo Slam del 2019. La nativa di Dusseldorf, classe 1998, si è imposta in finale sulla numero cinque del seeding Astra Sharma col punteggio di 6-4 6-2, confermando le ottime prestazioni fatte vedere nel corso dei match precedenti con Fick, Fourlis e Perez.

“Sto provando tantissime emozioni tutte insieme, era da tanto che aspettavo questo momento“, ha commentato la numero 288 del ranking mondiale, con un passato da n.259 nel mese di ottobre. Per Birrell si tratterà della seconda apparizione assoluta in un torneo dello Slam, la seconda nel Major di casa dopo quella del 2016, quando perse al primo turno contro la ceca Karolina Pliskova con un doppio 6-4, non sfigurando affatto contro una delle migliori tenniste del panorama mondiale: “Sembra sia passato tanto tempo, invece sono trascorsi appena due anni. In quel periodo mi sentivo ancora una bambina, giocai sulla Hisense Arena, uno dei campi più grandi del mondo, e provai sensazioni incredibili. A gennaio tornerò in uno stato fisico e mentale completamente diverso dal 2016, mi sento migliorata e sono certa di poter giocare alla pari con diverse giocatrici“, ha concluso.





Lorenzo Carini