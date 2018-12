Australian Open 2019: James Duckworth conquista una wild card per il tabellone principale

Sono serviti quattro set a James Duckworth, classe 1992 e n.244 ATP (ex Top-100 nel 2015, con best ranking al n.82), per avere la meglio di Luke Saville nella finale degli Australian Open Play-Off che si sono disputati in quel di Melbourne Park: il nativo di Sydney si è imposto col punteggio di 6-3 5-7 7-5 7-6(2) ed ha conquistato, dunque, un invito per il tabellone principale del primo Slam della prossima stagione.

Sarà la settima apparizione nel main draw degli Australian Open, torneo che Duckworth ha disputato ininterrottamente dal 2012 al 2017, non andando mai oltre il secondo turno raggiunto in tre occasioni su sei. E’ proprio il secondo turno, in generale, il suo miglior risultato a livello Slam: nel 2018 ha giocato al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open, uscendo sempre all’esordio.

Duckworth, che è rimasto fermo ai box per infortunio (si è sottoposto a ben cinque interventi chirurgici, uscendo persino dai primi 1000 giocatori della classifica) dal gennaio al dicembre del 2017, è parso piuttosto emozionato al termine del match vinto contro Saville: “Nell’ultimo periodo non pensavo nemmeno di poter tornare a giocare a tennis ad alto livello e mai avrei pensato di poter tornare a giocare gli Australian Open. Essere riuscito a venire fuori da un momento buio è qualcosa di speciale, un sogno per me e per il mio staff. E’ incredibile poter giocare davanti al proprio pubblico in quello che, secondo me, è il miglior torneo del circuito: proverò sicuramente delle sensazioni indescrivibili, non vedo l’ora di scendere in campo“.

Lorenzo Carini