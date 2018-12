Italiani nei Future, i risultati del 17 dicembre: Bocchi avanza in Pakistan

Parte con un successo l’avventura di Lorenzo Bocchi nel torneo di Islamabad: l’azzurro, numero quattro del seeding, ha superato all’esordio, in due set, il giapponese Onishi col punteggio di 7-6(5) 6-3.

PAKISTAN F3 FUTURES – ISLAMABAD

R32 – Lorenzo Bocchi (4,ITA) b. Kei Onishi (JPN) 7-6(5) 6-3

QATAR F6 FUTURES – DOHA

Q3 – Lorenzo Frigerio (2,ITA) vs Niklas Schell (15,GER) – ore 11.00

Q3 – Mirko Cutuli (1,ITA) vs Valentin Guenther (11,GER) – ore 14.00

R32 – Adelchi Virgili (ITA) vs Duje Ajdukovic (CRO) – ore 14.00

TUNISIA F45 FUTURES – MONASTIR

Q3 – Flavio Cobolli (ITA) vs Christian Hirschmueller (1,GER) – IN CORSO

Q3 – Raffaele Giuliano (ITA) vs Edward Hubner (6,GBR) – ore 11.00

Q3 – Erik Crepaldi (2,ITA) vs Dax Donders (NED) – IN CORSO

TURCHIA F41 FUTURES – ANTALYA

Q1 – Yuri Guerra (ITA) vs Sabit Suntic (15,SRB) 1-6 2-2 DA CONCLUDERE – ore 10.30

Q1 – Davide Gabrielli (ITA) vs Igor Straatsma (NED) 2-4 DA CONCLUDERE – ore 10.30

Q1 – Tyrone Barnett (AUS) vs Enrico Becuzzi (ITA) 1-6 2-3 DA CONCLUDERE – ore 10.30

Q1 – Davide Guerra (ITA) vs Luigi Sorrentino (9,ITA) – ore 10.30

Q1 – Augusto Virgili (ITA) vs Daniil Savelev (RUS) – ore 13.30

Q2 – Lorenzo Vatteroni (ITA) vs Martins Rocens (7,LAT) – ore 15.00

Q2 – Federico Lucini (ITA) vs Paolo Dagnino (11,ITA) – ore 16.30

Eventuali incontri di secondo/terzo turno nel pomeriggio