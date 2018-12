Italiani nei Future, i risultati del 17 dicembre: Adelchi Virgili al 2° turno a Doha, Becuzzi supera un turno nelle “quali” di Antalya

Parte con un successo l’avventura di Lorenzo Bocchi nel torneo di Islamabad: l’azzurro, numero quattro del seeding, ha superato all’esordio, in due set, il giapponese Onishi col punteggio di 7-6(5) 6-3.

PAKISTAN F3 FUTURES – ISLAMABAD

R32 – Lorenzo Bocchi (4,ITA) b. Kei Onishi (JPN) 7-6(5) 6-3

Lorenzo Frigerio batte in due set il tedesco Schell e si qualifica per il tabellone principale del Futures di Doha, mentre Mirko Cutuli esce di scena al turno decisivo (con possibilità di entrare come lucky loser). Nel frattempo, Adelchi Virgili vince in tre set il suo match d’esordio nel tabellone principale.

QATAR F6 FUTURES – DOHA

Q3 – Lorenzo Frigerio (2,ITA) b. Niklas Schell (15,GER) 6-1 7-5

Q3 – Mirko Cutuli (1,ITA) vs Valentin Guenther (11,GER) 5-7 0-6

R32 – Adelchi Virgili (ITA) b. Duje Ajdukovic (CRO) 7-5 5-7 7-6(3)

A Monastir si qualifica per il tabellone principale Erik Crepaldi, vittorioso per 6-0 6-1 sull’olandese Donders. Niente da fare per Cobolli e Giuliano, sconfitti al turno decisivo delle qualificazioni.

TUNISIA F45 FUTURES – MONASTIR

Q3 – Flavio Cobolli (ITA) vs Christian Hirschmueller (1,GER) 3-6 1-6

Q3 – Raffaele Giuliano (ITA) vs Edward Hubner (6,GBR) 4-6 3-6

Q3 – Erik Crepaldi (2,ITA) b. Dax Donders (NED) 6-0 6-1

Ad Antalya sono tre gli azzurri che superano il primo turno di qualificazione: Luigi Sorrentino, Augusto Virgili ed Enrico Becuzzi, l’unico a rientrare in campo per il secondo turno. L’azzurro, dopo aver sconfitto l’australiano Barnett per 6-1 6-3, ha perso con un doppio 6-0 contro il turco Alkaya.

TURCHIA F41 FUTURES – ANTALYA

Q1 – Yuri Guerra (ITA) vs Sabit Suntic (15,SRB) 1-6 7-5 1-6

Q1 – Davide Gabrielli (ITA) vs Igor Straatsma (NED) 3-6 2-6

Q1 – Tyrone Barnett (AUS) vs Enrico Becuzzi (ITA) 1-6 3-6

Q1 – Davide Guerra (ITA) vs Luigi Sorrentino (9,ITA) 3-6 1-6

Q1 – Augusto Virgili (ITA) b. Daniil Savelev (RUS) 6-1 6-1

Q2 – Enrico Becuzzi (ITA) vs Mert Alkaya (TUR) 0-6 0-6