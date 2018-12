Italiane nei tornei ITF, i risultati del 17 dicembre: ok Amendola e Zantedeschi in Tunisia

Bis di vittorie nelle qualificazioni di Monastir, a segno Amendola e Zantedeschi che hanno vinto i rispettivi incontri senza particolari problemi. Niente da fare, invece, per Valentina Giavazzi.

ITF $15,000 MONASTIR (TUNISIA)

Q2 – Alice Amendola (ITA) b. Margaux Rouvroy (FRA) 6-0 6-2

Q2 – Aurora Zantedeschi (ITA) b. Ferdaous Bahri (TUN) 6-2 6-2

Q2 – Valentina Giavazzi (ITA) vs Anjana Suresh (CAN) 0-6 3-6

A Ortisei escono di scena al primo turno sia Saccani che De Vito.

ITF $15,000 ORTISEI (ITALIA)

R32 – Silvia Saccani (WC,ITA) vs Michaela Bayerlova (5,CZE) 5-7 1-6

R32 – Chiara De Vito (Q,ITA) vs Carmen Schultheiss (GER) 2-6 6-7(3)

R32 – Verena Hofer (6,ITA) vs Chiara Giaquinta (Q,ITA) 7-6(7) 2-2 IN CORSO

Si ferma al turno decisivo delle qualificazioni l’avventura di Martina Biagianti, battuta per 6-4 6-3 dalla giapponese Furuya nel $15,000 di Antalya.

ITF $15,000 ANTALYA (TURCHIA)

Q3 – Martina Biagianti (ITA) vs Michiru Furuya (JPN) 4-6 3-6