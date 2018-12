Secondo un esperto Roger Federer sarà ancora presente nel mondo del tennis anche dopo il ritiro

Martin Charvàt, esperto di Marketing ha commentato la recente collaborazione tra Roger Federer e Uniqlo, iniziata nello scorso mese di luglio.

“Il fatto che il marchio voglia sostenere l’atleta anche dopo il suo ritiro non è una cosa comune. Tuttavia, Federer è famoso per la sua eleganza, perciò se lo hanno messo sotto contratto per cosi tanto tempo, significa che anche dopo la fine della sua carriera apparirà in pubblico in diverse occasioni”.