David Haggerty ed il soccorso a Roger Federer per la presenza a Tokyo 2020

Roger Federer, numero tre del mondo, non gioca la Coppa Davis dal 2015, quindi non soddisfa i requisiti obbligatori per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Tuttavia c’è un’alternativa per lo svizzero.

David Haggerty, l’americano che presiede la Federazione Internazionale di Tennis (ITF), spera che Federer possa giocare nella prossima Coppa Davis (qualcosa che Roger ha già confessato che difficilmente farà), ma ricorda che ci sono alternative.

“Mi piacerebbe vedere Roger giocare nella prossima edizione di Davis e questo sarà lo scenario ideale per tutti, ma c’è un’alternativa. Potrà fare appello al comitato che lo delega, in base alla sua storia personale e ottenendo così una wild card.”

Federer, che ha conquistato una medaglia d’oro in doppio (a Pechino nel 2008) e una d’argento in singolare (Londra 2012) non ha mai parlato apertamente dei criteri di qualificazione olimpica ma si è detto possibilista sul fatto che possa esserci a Tokyo 2020.