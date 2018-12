Novak Djokovic in affanno alla fine della stagione. Ecco perchè le sue sconfitte nel finale di stagione

Gebhard Gritsch, preparatore atletico di Novak Djokovic, ha spiegato delle sconfitte del serbo alla fine di questa stagione, in particolare nelle finali di Parigi Bercy (con Karen Khachanov) e a Londra (con Alexander Zverev).

“Novak ha giocato molte partite in breve tempo e forse questo è stato il principale fattore da incolpare per le sconfitte di Djokovic nelle finali di Parigi e Londra. Ha concluso l’anno in affanno “, ha detto Gritsch.

L’austriaco ritiene che il principale responsabile della “rinascita” di Djokovic sia Marian Vajda. “Vajda è un grande allenatore e una persona molto calma. Entrambi aiutiamo Djokovic in cose diverse e questa è la chiave per i successi del nostro allievo. Ha finito l’anno come numero uno, ha vinto due tornei del Grande Slam ma sappiamo le cose che deve migliorare”.