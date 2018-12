Marina Erakovic annuncia il ritiro (VIDEO)

Marina Erakovic ha annunciato il ritiro dal tennis.

“Ehi! Ho un grande annuncio da fare. Che è proprio ciò che avete immaginato… Non sto per sposarmi nè sono incinta. Ma sono in procinto di ritirarmi dal tennis! Grazie per tutto il supporto che mi avete dato in questi anni, ma grazie per davvero”.

In carriera in singolare ha ottenuto il best ranking al n.39 del mondo. Ha conquistato un titolo WTA e non è mai approdata negli ottavi di finale in una prova Slam di singolare.