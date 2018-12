Challenger Noumea: Entry list. Cinque gli azzurri al via nel tabellone principale

Per problemi dovuti al nuovo regolamento (mischiando classifica ATP e ITF) al momento non è disponibile l’entry list grafica del circuito challenger. Ci scusiamo per il disagio.

Noumea CH (327 ATP, 77 ITF, 95 ITF Q)

Noumea, New Caledonia (Hard Outdoor) / Challenger Tour 90 ($81,000)

080 Delbonis, Federico (ARG)

128 Halys, Quentin (FRA)

135 Rubin, Noah (USA)

146 Sugita, Yuichi (JPN)

159 Caruso, Salvatore

164 Barrere, Gregoire (FRA)

166 Baldi, Filippo

175 Milojevic, Nikola (SRB)

189 Rola, Blaz (SLO)

196 Robert, Stephane (FRA)

197 Janvier, Maxime (FRA)

198 De Schepper, Kenny (FRA)

202 Robredo, Tommy (ESP)

213 Coppejans, Kimmer (BEL)

216 Horansky, Filip (SVK)

219 Lee, Duckhee (KOR)

223 Giustino, Lorenzo

224 Galovic, Viktor (CRO)

231 Brown, Dustin (GER)

233 Clezar, Guilherme (BRA)

236 Kwon, Soonwoo (KOR)

239 Sakharov, Gleb (FRA)

242 Harrison, Christian (USA)

249 Young, Donald (USA)

256 Ymer, Mikael (SWE)

259 Masur, Daniel (GER)

275 Chung, Yunseong (KOR)

276 Benchetrit, Elliot (FRA)

291 Marcora, Roberto

297 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

303 Brkic, Tomislav (BIH)

305 Setkic, Aldin (BIH)

310 Lamasine, Tristan (FRA)

311 Altamirano, Collin (USA)

316 Gomez-Herrera, Carlos (ESP)

327 Takahashi, Yusuke (JPN)

Main Draw ITF

Crepatte

Barrios Vera

Torebko

Petrone (77 ITF)

Qualificazioni ITF

Ornago

Tokuda

Niklas Salminen (95 ITF)