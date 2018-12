Roger Federer apre le porte alla possibilità di giocare su terra nel 2019

Roger Federer, numero tre del mondo, potrebbe ritornare a giocare il prossimo anno su terra rossa, digiuno su terra che dura da ben 3 anni quando perse nel 2016 nel Masters 1000 di Roma contro l’austriaco Dominic Thiem negli ottavi di finale.

Da quando è tornato dall’infortunio nel gennaio 2017, Federer non ha più voluto giocare su terra, ma ora in un’intervista con RTS dichiara che il digiuno potrebbe finire. “È una chiara ipotesi sul tavolo. Stiamo valutando il tutto, ma vedremo. Una cosa è certa: prenderò un decisione in modo che potrò preparare tutto nel miglior modo possibile. Alla mia età non posso lasciare nulla al caso”.

Federer ha aperto le porte alla sua prima partecipazione all’ATP 500 di Barcellona, dove non ha mai giocato in carriera. L’evento è stato dominato dal rivale e amico Rafa Nadal, con 11 titoli conquistati.