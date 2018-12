Juan Martin Del Potro recupera dall’infortunio. Melbourne è più vicina

Jorge Viale, addetto stampa di Juan Martin Del Potrò ha confermato sui social network che i medici sono molto soddisfatti dei progressi di Del Potrò nelle ultime settimane.

Dichiara Viale: “Terminate le vacanze, Juan Martin del Potro sta continuando questa settimana con esercizi di riabilitazione e doppi turni di potenziamento fisico in palestra e in piscina. I medici sono molto soddisfatti di come prosegue il suo recupero dalla frattura alla rotula subìta quasi due mesi fa”.