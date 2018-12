Grigor Dimitrov dice ancora no al torneo di Sofia

Grigor Dimitrov non parteciperà nemmeno il prossimo anno al torneo di Sofia.

“Per il momento non c’è questa possibilità, abbiamo deciso di giocare a Rotterdam e Acapulco. So che potrebbe essere una delusione, ma non vedo perché ci dovrebbe essere la pressione per farmi giocare un torneo privato”.

Per privato Dimitrov intende un torneo organizzato e gestito da privati e che, dunque, non rappresenta un indotto economico per la federazione bulgara.