Mischa Zverev parla di A. Zverev: “Mi piacerebbe rimanere nel circuito, stare con lui nei tornei, viaggiare”

Mischa e Alexander Zverev hanno la fortuna di essere due fratelli ad essere entrati nel tennis che conta. I due si sono affrontati quest’anno a Washington (ha vinto Sascha) ed il fratello maggiore ha parlato di suo fratello Alexander.

“Comincio a sentire la differenza di età con mio fratello. Comincio a pensare a cosa farò dopo aver terminato la mia carriera mentre lui è all’ inizio. Un giorno ho scherzato sul fatto che volevo terminare la mia carriera con mio fratello. Mi piacerebbe rimanere nel circuito, stare con lui nei tornei, viaggiare … “, ha detto Mischa.

Il trentunenne ha anche parlato degli allenamenti con Sascha. “In allenamento con Sascha certe volte battagliamo. In allenamento c’è meno stress: vinci, perdi, non è così importante. Siamo però in costante competizione. Ci sfidiamo anche fisicamente: chi aumenta più pesi, chi corre di più, chi salta di più”.