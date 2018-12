Nicolaus Cup Under 12 Tennis Europe International Bari: La conferenza stampa. Roberta Vinci “Non è importate vincere, cercate di prendere il positivo da questa esperienza e di dare sempre il massimo”

“Sono stata anche io bambina, ho giocato anche io questi tornei come voi. Non è importate vincere: cercate di prendere il positivo da questa esperienza e di dare sempre il massimo”. Con queste parole la campionessa mondiale e madrina dell’evento, Roberta Vinci, ha salutato tutti i campioni e le campionesse under 12 provenienti da tutto il mondo e presenti alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione della Nicolaus Cup Under 12. “Sono orgogliosa di essere qui a Bari, in Puglia, nella mia terra e di vedere giocare ragazzini da tutto il mondo sui nostri campi”.

“Siete un esempio importantissimo – ha dichiarato commosso il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -, alle volte anche per i grandi”. “Essere seduto accanto a Roberta Vinci, oltre a darmi un’emozione umana straordinaria, mi dà anche modo di riflettere – ha proseguito Emiliano – su quanto sia complicato diventare un campione di tennis. Capisco che, per arrivare dove è arrivata Roberta, occorra una famiglia straordinaria, dei dirigenti pieni di spirito di sacrificio e capaci anche di consigliare bene questi giovani”. “Questi ragazzi meravigliosi – ha concluso il presidente della Regione Puglia – costituiscono una vera e propria comunità: immagino che si ritrovino in tutti i tornei, che diventino amici, che comincino a parlare le lingue degli altri paesi, che si scambino emozioni e relazioni umane importantissime”.

Il circuito TENNIS EUROPE INTERNATIONAL – JUNIOR TOUR farà tappa per la prima volta a Bari: il capoluogo pugliese ospiterà la competizione che ha fatto da trampolino di lancio dei top player attuali del tennis mondiale come Martina Hingis, Andy Murray, Andrea Petkovic, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e tanti altri. Un successo internazionale che ospiterà i migliori giocatori under 12 provenienti da tutto il mondo e che ha già registrato numeri incredibili: 288 iscritti, 124 ragazze e 164 ragazzi provenienti dall’Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Egitto, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia ed Ucraina.

Dal 3 dicembre all’8 dicembre 2018, presso la New Tennis Country Academy di Bari, dopo le fasi di pre-qualificazioni e qualificazioni, i migliori atleti internazionali under 12, si sfideranno a colpi di racchetta per aggiudicarsi la prima edizione del Trofeo Nicolaus Cup. La competizione sarà strutturata nelle classiche quattro categorie: singolo uomo, singolo donna, doppio uomo e doppio donna. Il Torneo vedrà la partecipazione in qualità di madrina la campionessa mondiale Roberta Vinci, prima ed unica tennista italiana ad aver vinto almeno un torneo su tutte le superfici di gioco.

“Grazie allo sport – ha sottolineato l’Assessore al Bilancio e allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese – siamo in grado di far conoscere il nostro territorio, la bellezza della Puglia”. “Bari – come ha detto l’Assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli – può essere la capitale del tennis in Italia. Questo grazie alla professionalità dei maestri, degli atleti e dei circoli baresi e grazie all’entusiasmo nel generare questo torneo con una tale madrina d’eccezione”.

Un evento di caratura internazionale che, ospitando “il futuro” del tennis mondiale – come sottolineato dal presidente della New Country Tennis Academy, Giovanni Dell’Edera, e dai consiglieri nazionali F.I.T. (Federazione Italiana Tennis), Donato Calabrese ed Isidoro Alvisi -, “promuoverà il valore paesaggistico, culturale ed enogastronomico del capoluogo pugliese”, in quanto polo turistico d’eccellenza.