Serie A2 F: Il Ct Siena continua a sperarare. Senza le sue due giocatrici straniere, arriva il pareggio contro l’USD Beinasco nella finale di andata play-off

Nella partita più importante della stagione, la finale di andata dei play-off del Campionato di Serie A2 femminile contro l’USD Beinasco, una serie incredibile di difficoltà mette a dura prova il Circolo Tennis Siena: le ragazze capitanate da Massimo Ardinghi, tremano, vanno sotto nel punteggio ma alla fine si salvano nel doppio e ottengono un ottimo pareggio, che lascia la situazione apertissima in vista del ritorno in programma tra sette giorni in Piemonte.

I guai per Siena arrivano da lontano, esattamente da Nimes, dove Laura Pous Tio rimane bloccata dalle proteste dei gillet gialli ed è costretta a rinunciare a venire in Toscana: per questo motivo la compagine di Vico Alto, considerando anche l’assenza di Agnes Bukta, rimane priva delle due sue giocatrici più forti proprio nella sfida cruciale del proprio cammino. Nei primi due singolari l’Usd Beinasco si porta in vantaggio per 2-0: due sconfitte dal sapore molto diverso, perché Corinna Dentoni, dopo aver vinto il primo set contro Martina Colmegna, va in tilt e subisce un parziale di dodici games a uno, mentre Chiara De Vito è protagonista di un match strepitoso contro la numero 427 al mondo Martina Caregaro e si arrende soltanto per 76 75, mettendo alla frusta in varie circostanze la fortissima avversaria.

Per fortuna la “sostituta” Federica Grazioso fa il suo dovere e conferma la sua affidabilità superando con il punteggio di 62 61 la giovane Maria Canavese. Si va al doppio, dove accade di tutto e dove il Ct Siena si salva per il rotto della cuffia: Colmegna/Canavese si portano ad un punto dalla vittoria contro De Vito/Dentoni, ma il duo senese, trascinato dalla più giovane delle due giocatrici, si salva al super tie-break. Qui la massese, ex numero 120 al mondo, si risveglia dopo un match opaco e mostra tutta la sua classe, proprio nel momento più importante. Il 2-2 conclusivo è un punteggio, considerando gli accadimenti, positivo per Siena, che può continuare a sognare uno storico approdo nel massimo campionato di Serie A1.

Ct Siena – USD Beinasco 2-2

Federica Grazioso (S) b. Maria Canavese (B) 62 61

Martina Colmegna (B) b. Corinna Dentoni (S) 26 61 60

Martina Caregaro (B) b. Chiara De Vito (S) 76 75

Dentoni/De Vito (S) b. Colmegna/Canavese (B) 36 75 10-3