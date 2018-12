Jack Sock sorride sui propri test antidoping consecutivi

Jack Sock ha vissuto una stagione davvero da dimenticare in singolare, precipitando in classifica fuori dai primi 100 del mondo , ma non è esente dai controlli antipoding.

Nelle Storie su Instagram, l’americano ha scherzato un po’.

“Test antidoping consecutivi. Sono passato da 8 a 108 in classifica. Penso di essere pulito”, ironizza l’americano.