ITF Junior: Marco Furlanetto e Sofia Pizzoni vincono in Marocco e in Kenya

Settimana di tennis giovanile caratterizzata soprattutto dal G1 Eddie Herr negli Stati Uniti senza italiani presenti e da tornei in Africa e in Sud America con alcuni italiani protagonisti. Marco Furlanetto (2001) ha vinto il G5 in programma in Marocco. Nello stesso torneo primo turno per Alessandro Parigi (2001).

Nel G5 in programma in Kenya vittoria per Sofia Pizzoni (2003) e secondo turno per Chiara Alesiani (2003). Nel maschile secondo turno per Alexandr Gammariello (2003), per Rotilio Riccardo (2003) e per Giuseppe Bonaiuti (2003).

Nel G3 in Israele quarti di finale per Federica Sacco (2002). Infine nel G4 in programma in Croazia, secondo turno per Andrea Fiorentini (2001) e primo turno per Lorenzo Rottoli (2002).

